歌舞伎俳優の市川染五郎が主演舞台「ハムレット」（９〜３０日、東京・日生劇場）の上演を記念した写真集「ＨＡＭＬＥＴ」を発売することが７日、発表された。９日に日生劇場で予約受け付けをスタートし、１０月に発売する。青と赤の２冊組で税込み７０００円。青の表紙の「ＢＬＵＥｂｏｏｋ」では、ハムレットの揺れ動く繊細な心理を海に、復讐（ふくしゅう）に燃える心を炎として衣装で表現し、染五郎が見せる様々な表情を