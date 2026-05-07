アニメ「モーレツ宇宙海賊」の監督などで知られる、アニメ演出家の佐藤竜雄（さとう・たつお）さんが４月２４日に肝不全のため死去したことが７日、「株式会社ＮＡＧＯＭＩ」から発表された。６１歳だった。同社の発表によると、故人は「かねてより療養中」だったが、「現在制作中のアニメーション作品においても精力的に取り組んでいただいておりました」と晩年もアニメ制作に精力的だったことを明かした。遺族の意向で、既