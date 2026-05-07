「ベイマックスくじ」第3弾が登場！BIGサイズのぬいぐるみや5種類の限定描き起こしデザインのアイテムが手にはいるHappyくじ『ベイマックス』vol.3が、2026年5月15日（金）に登場する。＞＞＞Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0のすべての賞品をチェック！（写真64点）Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0では、Happyくじでしか⼿に⼊らない、ベイマックスの描き起こしデザインを使⽤した限定アイテムが5種類登場