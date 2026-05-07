ASEAN首脳会議が開かれる会場＝7日、フィリピン・セブ（共同）【セブ共同】東南アジア諸国連合（ASEAN）が8日にフィリピン中部セブで開く首脳会議の議長声明に、ミャンマー親軍政権が2021年2月のクーデター前の大統領ウィンミン氏を含む4千人以上の釈放を発表したことについて「歓迎する」との文言を盛り込む方向であることが7日分かった。共同通信が入手した議長声明案で判明した。親軍政権は民主派指導者アウンサンスーチー