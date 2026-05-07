元NMB48の和田海佑さんのデジタル写真集『共犯者』（撮影：大藪達也、価格：税込2200円、発行：ワニブックス）の配信が始まりました。SNSでバズ美女として注目を集める中、卒業後さらに輝きを増した姿を収めた1冊です。【写真】清楚×あざと＝最強！和田海佑さんがランジェリーモデルに！写真集のテーマは「秘密の場所で会える、僕だけのヒロイン」。誰もが魅了されるみゅうちゃん特有の小悪魔的なかわいらしさと、思わず見惚れ