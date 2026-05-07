女優の吉本実憂さん（29）がインスタグラムを更新。短編映画「DRUNK」の役づくりとして眉毛を全剃りした際のビジュアルが話題となっている。【写真】眉を全剃りした吉本実憂さん吉本さんは「私は私を私と呼ぶThis my favorite song.」とつづり、複数枚のオフショットをアップ。その中の一枚に"眉なし"姿の吉本さんが写っており、くっきりとした顔立ちも相まってインパクト抜群のビジュアルとなっている。以前の投稿で吉本さんが