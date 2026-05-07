「チクる」とは、密告する・言いつけるといった意味を持つ俗語です。例えば下校中に禁止されている買い食いをする姿をクラスメイトに見られ、先生にチクられた……などという場面。正しいのはもちろん告発したクラスメイトのほうで、悪いのは買い食いしたほう。しかし、なぜか「黙っていてくれればいいのに、いい子ぶっちゃって」「真面目すぎて面白味がない」と、正しいはずの側が非難される場合もあります。面談で上司に尋ねられ