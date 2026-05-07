今月、山形県天童市内で、２０代女性に対し顔を殴るなどの暴行を加えたとして、きょう、２３歳の男が逮捕されました。男は容疑を認めています。 【写真を見る】20代女性に殴る蹴るなどの暴行を加え...自称・アルバイト従業員の男(23)を逮捕男は容疑認める（山形・天童市） 傷害の疑いで逮捕されたのは、東根市神町東に住む、自称・アルバイト従業員の男（２３）です。 警察によりますと、男は今月５日の午後９時ごろから６日