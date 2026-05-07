ゴルフの本格シーズンが到来！ベストスコア更新を狙う人に1打でもよくなるヒントを届けたい。2025年の国内女子ツアーのスタッツの各部門上位者に、ヒントを聞いた。達人ともいうべき女子プロから目からウロコのアドバイス。今回はダブルボギー率の少ない菅楓華が、ダボを打たないコツを教えてくれた。【写真】菅楓華が実際にやっていた爪楊枝を使った練習方法ダブルボギー率とは、ホールごとでダブルボギーかそれより悪いスコ