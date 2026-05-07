＜ミズホ・アメリカズオープン初日◇7日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが開幕した。【写真】フェアウェイとは別人？馬場咲希の肩出しドレス姿に視線集中日本勢は13人が出場している。その先陣として、馬場咲希が日本時間午後8時15分に第1組でティオフ。1番パー4をパーで滑り出した。山下美夢有は午後8時59分にスタート。昨年大会で8位に入った竹田麗央は午後9