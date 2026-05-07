「第1回コナ―1グランプリ」が7日、大阪ミナミで開催。「チヂミにマヨネーズ」を発信したドンデコルテが初代王者に輝いた。5月7日“コナモンの日”にちなんで、6組の若手芸人が6種類の粉もんメニューをテーマにしたオリジナル漫才、コント動画を作って公開。各動画への投票数、よしもと漫才劇場とコラボしたオタフクソースの公式X上での動画再生数、「いいね」の数をもとにグランプリを決定した。総再生回数は28万回を超えた。