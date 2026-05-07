プロバスケットボールプレーヤー富樫勇樹（32）がプロデュースするスポーツと音楽の祭典「UNAVERAGE FES．」が、7月20日に横浜市内の横浜BUNTAIで開催される。24年にスタートした、トップアスリートとアーティストの垣根を越えたフェス。3回目となる今回は初の祝日開催となる。バスケットボール界のみならず、さまざまな競技の日本を代表するアスリートが異種格闘技ともいえるさまざまな対決を展開。人気アーティストによるライブ