三重県津市の県道で7日午後、下校中だった小学1年生の男の子がワンボックスカーにはねられ死亡しました。7日午後3時すぎ、津市高茶屋4丁目の県道を東から西に歩いて渡ろうとした小学生の男の子が、南から来たワンボックスカーにはねられました。はねられたのは、近くに住む小学1年生の松田斗李さん(7)で、胸などを強く打ち病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡しました。ワンボックスカーを運転