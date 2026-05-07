【その他の画像・動画等を元記事で観る】CHiCO with HoneyWorksが6月3日にリリースする21stシングル「君のせいで愛してる」のジャケットビジュアルが公開された。本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のOPテーマに起用されており、現在好評配信中。今回のビジュアルもHoneyWorksのヤマコによる描きおろし。アニメの舞台のひとつである喫茶店を背景に、主人公2人をCHiCOがやさしく見守る姿をイメージし