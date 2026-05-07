乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。4月30日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いた“寄せ書きアルバム”に目を輝かせる場面がありました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「『乃木坂LOCKS!』5周年おめでとうございます！ 突然ですが、4組の生徒から喜びと感謝の想いを届けたくて、生徒有志で寄せ書きアルバムを制作