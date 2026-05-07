21:00 ブラジル鉱工業生産指数（3月） 予想3.7%前回-0.7%（前年比) メキシコ消費者物価指数（CPI）（4月） 予想0.26%前回0.86%（前月比) 予想4.51%前回4.59%（前年比) 21:30 米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期） 予想N/A前回1.8%（非農業部門労働生産性・前期比) 予想N/A前回4.4%（単位労働費用・前期比) 米新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02） 予想N/