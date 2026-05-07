■これまでのあらすじ里奈は自分の容姿に自信があり、教育係の麻衣を男ウケが悪そうと心の中で見下していた。ところが、麻衣が社内イチイケメンの健太の妻であることを知り、俄然、対抗心を燃やす。同僚たちに略奪宣言をする里奈は、若くてかわいい自分が選ばれて当然だと思っていた。【里奈 Side Story】麻衣さんってお子さんが熱を出すとすぐに帰っちゃうし、健太さんともケンカしてるみたいだし、正直、プロジェクトの邪魔でし