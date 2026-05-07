俳優の伊藤英明（５０）が７日に自身のＳＮＳを更新。無邪気なオフショットを披露した。伊藤はインスタグラムに「４年前と先週。さぁどっちが４年前でしょーーーーっか！？白？黒？」とつづると、無邪気にラーメンを堪能する様子の写真を２枚アップ。伊藤の呼びかけに対し、ファンからは「黒ーーーー」「白に一票」「くろひであき」「月日が経つのは早いっそして４年経っても好き」「全然老けてないですね」「 何をしてて