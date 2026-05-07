Ｂ２ベルテックス静岡は７日、ＳＧ橋本尚明（３３）、ＰＧ鍋田隆征（２４）、Ｃケニー・ローソン・ジュニア（３７）、Ｃアンガス・ブラント（３６）、ＰＦクリス・エブ・ンドウ（３２）と２０２５―２６年シーズンをもって契約満了すると発表した。５選手はこの日、Ｂリーグ自由交渉選手リストに公示された。