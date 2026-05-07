男子プロバスケットリーグＢリーグのＳＲ渋谷は７日、２６―２７シーズンよりチーム名を「東京サンロッカーズ」に変更すると発表した。併せて、プライマリーマークを一新。メインカラーも紫に刷新されることとなった。Ｂプレミア初年度となる来季からは、本拠地がトヨタアリーナ東京に変更となる。クラブは節目に合わせ、グループ全体でリブランディングプロジェクトを推進。ファンや選手へのインタビューを重ねながら、クラブと