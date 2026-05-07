中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月7日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は7日の記者会見で、パラグアイ大統領による台湾訪問に関し、「一つの中国」原則は国際関係の基本準則だとした上で、パラグアイ側に台湾当局との「外交関係」を断絶するよう促した。林氏は次のように述べた。「一つの中国」原則は国際関係の基本準則であり、国際社会の広範な共通認識でもある。世界ではすでに183カ国がこの原