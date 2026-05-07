千葉県鴨川市で計画中のメガソーラーの工事現場＝3月（鴨川の山と川と海を守る会提供、ドローンから）千葉県鴨川市で計画中の大規模太陽光発電所（メガソーラー）を巡り、事業者が無許可で伐採した山林約2.4ヘクタールの復旧にめどが立っていないことが7日、県への取材で分かった。県は植林するなどして復旧することを工事再開の条件としているが、険しい地形のため、大半の地点で事業者が示した計画を承認できていないという。