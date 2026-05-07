5月7日、Bリーグ所属クラブが選手契約情報を発表した。 B1では川崎ブレイブサンダースが、3シーズンに渡って主力選手として活躍したロスコ・アレンを含む外国籍選手4名との契約満了を発表。また、21歳のルーキーである岡田大河との契約満了も併せて発表された。京都ハンナリーズも日本代表経験のある小野龍猛、古川孝敏、アイラ・ブラウンなど計5名が退団。なお、古川は移籍先が決定