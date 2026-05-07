&TEAMが、アジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』のクアラルンプール公演を8月19日に追加開催する。 （関連：&TEAM、日韓で見せる完成度の高いパフォーマンス一糸乱れぬステージを叶える膨大な練習量と楽曲理解） 同公演は、アジアツアーへの大きな反響と好評を受けて決定したものだ。追加開催でグループとして初めてクアラルンプールを訪れるこ