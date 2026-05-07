マンチェスター・シティWFCが5月3日、Instagramを更新。同チーム所属で、サッカー日本女子代表の山下杏也加（30）のイメチェン姿を投稿した。 【画像】「マジでバケモン」なでしこ長谷川唯が見せた華麗な“スーパープレイ”にファン大興奮「ホント芸術的」「Uターンならぬ、唯ターン」 「Yes, Yama!」と投稿されたのは、髪をスカイブルーに染めた山下の写真。スカイ