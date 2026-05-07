DJI JAPAN株式会社は5月7日（木）、スマートフォン用ジンバル「Osmo Mobile 8P」を発売した。価格は1万8,480円から。従来モデルからフレーミング機能とトラッキング機能を大幅に強化したという。 最も大きな進化ポイントとして、新たに着脱式の「Osmo FrameTapリモコン」を搭載した。ジンバル本体の遠隔操作に対応しており、ジョイスティックにより構図を正確に調整できるとしている。スクリーンも備えてお