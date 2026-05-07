中国科学院国家天文台が5月7日に発表した情報によると、中国の国家重要科学技術インフラ施設である口径500メートルの球面電波望遠鏡「中国天眼（FAST）」はこのほど、長さ4000メートル、重さ6トンの巨大ワイヤロープ6本の交換作業を実施します。作業は6月下旬まで行われる予定です。フィードキャビン（電波望遠鏡の焦点に置かれる受信装置）はFASTの主要構成部品の一つとされています。フィードキャビンは6本の巨大なワイヤロープ