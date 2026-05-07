Photo: 神津文人 この春、ニューバランスのランニングシューズのラインナップに「エリプス」というモデルが加わりました。“時間を忘れて走る感覚を取り戻す”というコンセプトの元に開発されたシューズは、一体どんな走り心地なのでしょうか。テスト用シューズをご用意頂き「エリプス」をしっかりと試させてもらいました。時間を忘れて走る感覚に特化したシューズ