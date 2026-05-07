猫に危険な身近な食べ物5選 私たちの身近には猫にとって危険な食べ物がたくさんあります。中毒を引き起こす成分が含まれているものや消化できず体に負担をかけるものなど、リスクの種類もさまざまです。ここではとくに注意が必要な身近な食べ物を5つ紹介します。 1.チョコレート ペットの誤食で意外と多いのがチョコレート。猫はチョコレートに含まれているテオブロミンを体外に排出する能力が