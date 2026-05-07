筆者友人のAさんはママ友のマウントにうんざりしていました。しかし、ある作戦でその化けの皮が剥がされたのです！ そのマウント、本当？ 噂のDさんは気さくでいい人でした。大恥をかいたBさんは、その後あまり姿を見かけなくなりました。ウソをついたり見栄を張ったりするものじゃないですね。 【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2026年1月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライタ&