グラビアアイドルの木南美々(きなみ・みみ)が5日、自身のX(旧ツイッター)を更新。こどもの日にちなんで、幼少期から成長した姿を披露した。 【写真】でっか！“いろいろ”と成長した現在の木南美々 木南は「こんなに成長しました」と題して、2枚の写真を公開。公園で遊ぶ幼少期の写真と、現在の大胆衣装からあふれ出んがばかりのグラマラスな近影を比較した。 ファンからは「大成長だね」「小さい頃から可愛いくて