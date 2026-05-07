カントリー・ミュージックの第一人者であるドリー・パートン(80)が、体調不良により、今年の9月に予定されていたラスベガスでの常設公演をキャンセルした。昨年、1966年に結婚した夫のカール・ディーンさんを亡くしているドリーはこのニュースをSNSで報告したが、現在は回復中であるとしている。 【写真】大胆な衣装の世界的アーティスト夫の死去に明かした結婚生活