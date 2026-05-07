タレントの久松郁実(30)が6日、自身のインスタグラムを今年初めて更新。娘と沖縄を訪れた近況を公開した。 【写真】美肌の肩と首筋にサラサラヘアが揺れる…麗しき沖縄の休日 昨年10月以来、約7カ月ぶりとなった投稿で、「かなり久しぶりの投稿になってしまいました!GWは娘と沖縄旅行へプールに入ったりタコス食べたり、沖縄そばたべたり、沖縄を大満喫しました！」とつづり、近影を公開。オフショルダーの