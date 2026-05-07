イランの新たな最高指導者と密接な関係を持つ有力な一族がイラン最大の仮想通貨取引所を支配しており、イラン中央銀行やイランの軍事組織であるイスラム革命防衛隊に関連する数百億円規模の取引を処理しているとして、ロイターが詳しく報道しています。One of Iran’s most powerful families founded its largest crypto exchange. It’s used by the IRGC to move millions | Reutershttps://www.reuters.com/investigations/one