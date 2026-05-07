霜降り明星の粗品とフジテレビがタッグを組み、“ツッコミ”という芸を主役にしたお笑い特番『ツッコミ芸人No.1決定戦ツッコミスター』が、フジテレビ系にて5月23日21時より放送されることが決まった。【写真】出場者の選定から競技設計まで深く関わる粗品本番組は、ツッコミ芸人No.1を決める新大会。粗品自らが、出場者の選定、お題の方向性、競技設計にまで深く関わり、「本当に面白いツッコミとは何か？」を徹底的に追求