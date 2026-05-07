スポーツ報知評論家の高木豊氏が、７日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。ゲストとして巨人、ＭＬＢで活躍した郄橋尚成さんが出演し、阿部慎之助監督の現役時代を語った。郄橋さんは巨人に入団したころの阿部監督について「もうチグハグすぎて、どうやって抑えていくのかが全然見えなかった。『このボールを投げたら、どこに投げれば打ち取れるよね』っていうのが全然見えないというか漠然としているというか」と