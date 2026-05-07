陸上自衛隊第1師団の第1普通科連隊がX（旧ツイッター）に公開した部隊のロゴ（右）と中国軍がXに投稿したデザインを改変したロゴ（共同）【北京共同】中国軍は7日、陸上自衛隊が使用を中止したロゴを改変してX（旧ツイッター）に投稿した。迷彩服姿のゾウが小銃を持ち、人の頭蓋骨を左胸に着け、周囲に青い炎を配した元々のデザインに新たに兵士の亡霊を背後に加え、頭蓋骨に戦闘帽をかぶせた。中国軍は投稿で「自衛隊の好戦的