お笑いタレントのいとうあさこ（55）が7日に更新されたテレビ朝日のYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。若手時代にお世話になった先輩にお笑いコンビ「カンニング」の2人を挙げる場面があった。納言の薄幸とサシ飲みで盛り上がる中、「お世話になった先輩は?」と質問され、「1番最初はカンニングさん」と即答した。カンニング竹山の亡き相方、06年12月、急性リンパ性白血病のため死去した中島忠幸さんとの