ハンタウイルス集団感染の疑いがあるクルーズ船をめぐり、乗客が動画を公開しました。クルーズ船の船長が亡くなった乗客について「自然死だったと考える」と語る様子が映されていました。■WHO“ヒトからヒトへの感染はまれ”ハンタウイルス集団感染の疑いで、アフリカ北西沖のカボベルデ近くに停泊していたクルーズ船。ロイター通信などによりますと、6日、スペイン領カナリア諸島に向けて出発しました。スペイン保健省は、残され