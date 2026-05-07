裁判のやり直し=再審制度の見直しをめぐる、自民党内での議論が大詰めを迎えています。法務省は、7日午後から開かれている自民党の部会に、さらなる修正を加えた案を提示。ヤマ場を迎えた議論は決着するのでしょうか。【写真で見る】問題は「検察官抗告」“再審見直し”議論 法案提出までの流れは?再審制度見直し 法案提出までの流れは?井上貴博キャスター:政府が提出する法案が成立するまでの流れを整理します。（1）所管省