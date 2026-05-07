スポルティングCPに所属するMF守田英正（30）は今夏の移籍市場での動きが注目を集めている。2021年1月に川崎フロンターレからポルトガルのサンタ・クララへ移籍すると、2022年夏にはスポルティングへステップアップした守田。スポルティングでは公式戦163試合に出場し11ゴール16アシストをマークするなどポルトガルでも高い評価を受けている。そんな守田の現行契約は今シーズン限りとなっていて、契約延長の話はなく、フリーでの移