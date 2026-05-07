アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が７日に自身のインスタグラムを更新。ピンクに溢れたオフショットを披露した。鈴木は「お知らせ」と題して書き始め、「あしたのあさ！！！！がんこちゃんと一緒に、出演しますＮＨＫＥテレ『みんな集まれ！こどもうたまつり〜こどもの日リクエストスペシャル〜』」と報告。「わたしの幼き記憶に刻まれている楽曲や出演メンバーの皆様に囲まれて、とても感慨深