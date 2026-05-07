今年のGWの東海道新幹線の利用者数は、去年と比べ4%増えて好調を維持しました。JR東海によりますと、4月24日から5月6日までのGW期間に東海道新幹線を利用した人の数は493万2000人で、前年と比べて4%増えました。今年のゴールデンウィークは後半が去年より1日多い5連休だったことに加え、「のぞみ」の本数を1時間に最大13本まで増やしたこともあり、万博需要で好調だった去年を上回る結果となりました。一方、