秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは７日、子どもたちを支援するために東京都港区のホテルで開かれたチャリティーディナーに出席された。公益社団法人「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の創立４０年を記念したもので、活動の歩みを紹介する展示もあった。お二人は災害時に子どもに配るおもちゃや衛生用品を手に取り、担当者の説明に熱心に耳を傾けられた。