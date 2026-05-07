映画『プラダを着た悪魔2』に、世界的デザイナーのマーク・ジェイコブスが本人役で出演している。ファッション誌「ランウェイ」の編集長ミランダ・プリーストリー（メリル・ストリープ）に、2026年春夏コレクションをプレビューするシーンに本人役で登場する。【画像】作中に本人役で登場するカメオの姿を収めた特別映像ほかにも、ドナテラ・ヴェルサーチェ、ファッションモデルのウィニー・ハーロウやハイディ・クルム、カロ