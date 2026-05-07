news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「タチウオ激減…原因はイルカ？記録的不漁で『漁に出られない』」についてお伝えします。◇7日、新鮮な海産物が並ぶ熊本市内の鮮魚店。ぱっと見わかりませんが、ある異変が。鮮魚店社長「地元の魚が枯渇気味になってなかなか入らない状況」熊本県産の魚、特にタチウオの仕入れが激減しているといいます。同日、八代海に面しタチウオが多く水揚げされる芦北町の港を訪れると。