中国教育部は5月7日、北京で記者会見を開き、2026年の世界デジタル教育大会の準備状況について説明しました。2026世界デジタル教育大会は、5月11日から13日まで浙江省杭州市で開催されます。今回の大会のテーマは「人工知能（AI）＋教育：変革・発展・ガバナンス」で、国内外のゲストを招き、AIがどのように教育の系統的な変革を推進し、教育の質の高い発展を促進し、包摂的、安全、持続可能なグローバルガバナンスの新たな枠組み