「ちいかわバースデーキャンドル」と「ちいかわおめでとうキャンドル」の2種類が、5月1日にローソク・線香メーカーのカメヤマ株式会社より発売されることが発表された。価格はいずれも770円（税込）。 【写真】ホイップ姿のちいかわ＆ハチワレがグッズに 「ちいかわバースデーキャンドル」は、原作漫画の名場面である“ホイップ”姿のちいかわとハチワレを立体化したピック