漫画家・大橋裕之の原画展「大橋裕之のマンガ展。原画と１コマかんたんプリント工房」が、2026年5月23日から6月21日まで、渋谷PARCO 8階「ほぼ日曜日」で開催されることが発表された。 【写真】『ゾッキ』『シティライツ』『音楽』……大橋裕之作品が勢ぞろい 本展は、ほぼ日が主催し、大橋本人の協力のもと実現した原画展。代表作『音楽』『ゾッキ』『シティライツ』を中心に、100点以上の原画が展示される。短編集『ゾッキ