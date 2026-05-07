さくらプロダクションは、「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」を5月8日12時にオープンし、同時刻より会員受付を開始する。 【写真】「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」ファンクラブ会員証など 本ファンクラブは、『ちびまる子ちゃん』原作40周年の節目を機に、長年作品を支えてきたファンと共に歩み続けるための新たな場として開設されるもの。「さくらももこの世界がそっと寄りそい、日常を豊かにしてくれる場所」を